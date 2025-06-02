Cansu Ökten ÜNLÜ & Co'da Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Oldu

Cansu Ökten ÜNLÜ & Co'da Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Oldu
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ÜNLÜ & Co'da Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevine Cansu Ökten atandı. Ökten, şirketin finans yönetimi ve stratejik süreçlerinde önemli rol üstlenecek.

ÜNLÜ & Co'da Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevine Cansu Ökten atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co'nun üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti.

ÜNLÜ Yatırım Holding Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gülden Akdemir'in görevinden ayrılmasının ardından, göreve grup bünyesinde Kıdemli Direktör olarak çalışan Cansu Ökten getirildi.

Denetim ve finans alanında yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Cansu Ökten, Ağustos 2013'ten bu yana ÜNLÜ & Co bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi.

ÜNLÜ Yatırım Holding ile bağlı ortaklıkların bütçe yönetimi ve finansal raporlamasından sorumlu olan Ökten, ÜNLÜ & Co'nun hissedar değişimi, yurt dışı ofislerinin kuruluşu ve halka arz gibi stratejik süreçlerinde önemli rol oynadı.

ÜNLÜ & Co'ya katılmadan önce PwC Türkiye denetim bölümünde Müdür olarak görev yapan Cansu Ökten, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı.

Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini Cansu Ökten'e devreden Gülden Akdemir ise grup şirketlerinden İstanbul Varlık Yönetim AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliğine devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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