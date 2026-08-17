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Çankırı'da araç sayısı 77 bin 673'e ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 77 bin 673’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 77 bin 673'e ulaştı.

TÜİK Başkanlığı tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2026 haber bültenine göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı toplam 77 bin 673 adet taşıtın yüzde 36'sını otomobil, yüzde 23,1'ini motosiklet, yüzde 23'ünü traktör, yüzde 12,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Kentte Temmuz ayında 527 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Trafiğe kaydı yapılan toplam 527 adet taşıt içinde yüzde 70,6 ile motosiklet ilk sırada yer aldı. Motosikleti yüzde 12,7 ile otomobil, yüzde 7,6 ile traktör ve yüzde 4,9 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre 54 adet azaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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