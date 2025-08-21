Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 501 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 72 bin 501 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,1'ini otomobil, yüzde 24'ünü traktör, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 13,3'ünü kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,8'sini otobüs, 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Çankırı'da Temmuz ayında 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 581 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 66,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile otomobil, yüzde 8,4 ile traktör ve yüzde 5,7 ile kamyonet, takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 92 adet arttı. - ÇANKIRI