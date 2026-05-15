Çankırı'da Nisan ayında 213 konut satıldı

TÜİK verilerine göre, Çankırı'da Nisan ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre artarak 213 adet oldu. İpotekli satışlar 29, ilk el satışlar 64 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verilerine göre, Çankırı'da Nisan ayında 213 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Çankırı'da Nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 11 adet artarak 213 adet oldu. Çankırı Merkez ilçesinde Nisan ayında 139 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 65,3 oldu. Nisan ayında Çankırı genelinde toplam 46 adet iş yeri satıldı. Nisan ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 2 adet artarak 29 adet olarak açıklandı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,4 oldu. Çankırı'da ilk el konut satış sayısı 64 adet olarak gerçekleşti. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 30,0 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 5 adet azalarak 149 adet oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMesut Aksit:

allah bereket versin ama bu satışların çoğu elden çıkarma amaçlı olsa gerek! ikinci el satışlar düşmüş diyorlar, o da iyiye işaret değil aslında! millet birikimini evden çekiyor! ne olacağı belli olmaz bu piyasada!

Haber YorumlarıHatice Yılmaz:

213 konut satılmış, vay beee! herkes ev alıp satıyor ama kimse oturmuyor sanki! geçen sene 202 satılmıştı, şimdi 11 tane daha fazla diye seviniyoruz, süper bir başarı yani!!!

Haber YorumlarıMustafa Gürbüz:

bu rakamlar güzel ama benim bildiğim eskiden insanlar ev almak için biriktirirdi şimdi herkes krediye koşuyor. ipotekli satışların bu kadar az olması da düşündürücü, millet kredi bulamıyor demek ki. ne diyeyim, memleketin hali ortada.

