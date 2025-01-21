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Çankırı'da 2024 Konut Satışları Yüzde 28,4 Artış Gösterdi

Çankırı'da 2024 Konut Satışları Yüzde 28,4 Artış Gösterdi
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TÜİK'in verilerine göre, 2024 yılında Çankırı'da toplam 2 bin 679 konut satışı gerçekleşti. Erkeklerin satışlardaki payı yüzde 62 iken, kadınların payı yüzde 31,5 oldu. İpotekli satışlarda azalma yaşanırken, diğer konut satışlarında dikkat çekici bir artış görüldü.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı genelinde 2024 yılında, 2 bin 679 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı genelinde 2024 yılında, erkekler yüzde 62 pay ile bin 661, kadınlar ise yüzde 31,5 pay ile 843 konut sahibi oldu. Yüzde 1,4 pay ile 37 konut ortaklar tarafından satın alındı. 2024 yılında Çankırı'da toplam konut satış sayısı geçen yıla göre yüzde 28,4 artarak 2 bin 679 adet oldu. İpotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 24,9 azalarak 229 adet olurken, diğer konut satışları yüzde 37,6 artarak 2 bin 450 adet olarak kayıtlara geçti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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