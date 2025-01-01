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Çankırı'da 2024 Kasım İhracatı 37 Milyon Doları Aştı

Çankırı'da 2024 Kasım İhracatı 37 Milyon Doları Aştı
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Çankırı'da 2024 yılı Kasım ayında ihracat 37 milyon 211 bin dolar oldu. En fazla ihracat, iç ve dış lastik imalatı ürün grubundan gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2024 yılı Kasım ayında ihracat 37 milyon 211 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, 2024 yılının Kasım ayında Çankırı'da yapılan ihracat 37 milyon 211 bin dolar oldu. Kasım ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 27 milyon 300 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 4 milyon 948 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 338 bin dolar ile "ana demir ve çelik imalatı" ürün grubu takip etti. Kasım ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 50 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Kasım ayında Çankırı'dan 81 farklı ülkeye ihracat yapıldı. İlk sırada 9 milyon 668 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 6 milyon 120 dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 696 bin dolar ile Macaristan bulundu

Çankırı'nın 2024 yılı Kasım ayındaki ithalatı ise 15 milyon 182 bin dolar olarak açıklandı. 57 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 4 milyon 874 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 4 milyon 75 bin dolar "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ve 2 milyon 279 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Kasım ayında 26 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 724 bin dolar ile Kotdivuar, yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 710 bin dolar ile Japonya, üçüncü sırada 1 milyon 617 bin dolar ile Tayland takip etti.

Öte yandan, Kasım ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 245,1 oldu - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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