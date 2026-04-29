SYS Grup, SAHA 2026'da CANiK M3 FALCON Ağır Makineli Tüfeğini Sergileyecek

SAMSUN Yurt Savunma (SYS Grup) 5-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek SAHA 2026 Fuarı'nda CANiK M3 FALCON ağır makineli tüfeğini sergileyecek.

SAHA Expo 2026, bu yıl 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da kapılarını açacak. SYS Grup da fuar kapsamında hem yeni ürün lansmanlarını gerçekleştirecek hem de 'entegre savunma ekosistemi' vizyonuyla uluslararası iş birliklerini derinleştireceğini bildirdi.

Şirket, SAHA 2026'da ayrıca M3 FALCON'u sergileyecek. Özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli bu tüfeğin, fuarda ilk kez sergileneceğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay lansmanı yapılan ve büyük yankı uyandıran UNIROBOTICS imzalı 'Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi', SAHA 2026'da da olacak. Modern drone (C-UAS) tehditlerine karşı geliştirilen bu akıllı mimari; TRAKON RCWS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri), CANiK ağır makineli tüfek ailesi ve VENOM LR orta kalibre top sistemi bileşenlerini tek bir entegre ağda buluşturuyor. Farklı menzil katmanlarında tam hakimiyet kuran bu konsept, özellikle düşük maliyetli ve sürdürülebilir olmasıyla uluslararası delegasyonların ilgisiyle karşılaşıyor.

'SADECE ÜRÜN DEĞİL, STRATEJİK ORTAKLIK SUNUYORUZ'

SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral, grup olarak 2026 yılında güçlü bir başlangıç yaptıklarını ABD ve Avrupa başta olmak üzere önemli pazarlarda yeni ürünlerinin lansmanlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

SAHA 2026'da bu kez Türkiye'de bu ürünlerini vitrine çıkaracaklarını belirten Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"SAHA 2026, yalnızca bir sergi alanı değil; somut projelerin filizlendiği, B2B, B2G ve G2G görüşmelerle küresel iş hacminin doğrudan büyüdüğü stratejik bir ekosistemdir. Fuarın bu niteliğini çok önemsiyoruz. Bunun yanında SYS Grup olarak savunma sanayindeki 'oyun değiştirici' rolümüzü, bu yıl ilk kez sergileyeceğimiz CANiK M3 FALCON ve ihracat potansiyeli yüksek Yeni Nesil Mobil Katmanlı Savunma mimarimiz ile perçinliyoruz. Hedefimiz, bu ve diğer ürünlerimizle, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin mühendislik gücünü dost ve müttefik ülkelerin envanterine 'hızlı teslimat ve sorunsuz entegrasyon' avantajıyla taşımak, küresel pazardaki payımızı yeni stratejik ortaklıklarla büyütmektir. SAHA 2026 sahip olduğu niteliklerle buna fazlasıyla katkı sağlayacak bir organizasyon. Bu olanaktan en iyi şekilde yararlanabilmek için de SYS Grup olarak ekosistemimizdeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS ile fuara güçlü bir katılım sağlayacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı