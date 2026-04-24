CANiK 25-27 Nisan'da "HuntEx 2026" fuarına katılacak

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) çatısı altında faaliyet gösteren CANiK, 25-27 Nisan'da Güney Afrika'nın en büyük avcılık ve atıcılık fuarı "HuntEx 2026"ya katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'da son 3 yılda 20 katlık rekor büyüme yakalayan ve pazar liderliğine yürüyen CANiK, bir kez daha ortaya koyacağı teknolojik üstünlükle iddiasını tescilleyecek.

Güney Afrika, CANiK için ABD dışındaki en hızlı büyüyen pazar konumunda bulunuyor. CANiK, uyguladığı bütüncül strateji sayesinde kısa sürede bölgede en çok tercih edilen ilk iki markadan biri olmayı başardı.

HuntEx 2026 kapsamında CANiK, ABD'de satış rekorları kıran yeni modeli PRIME RADIAN'ın bölge lansmanını gerçekleştirecek. Geçen yılın favorisi METE MC9 PRIME'ın yakaladığı ivmeyi daha da yukarı taşıması beklenen PRIME RADIAN, tanıtım öncesinde gördüğü yoğun ön taleple fuarın en çok konuşulan ürünlerinden biri olmayı başardı.

Şirketin Güney Afrika'da yakaladığı başarının arkasında ürünü sadece bir donanım olarak değil, bir yaşam tarzı ve hizmet paketi olarak sunması yatıyor.

CANiK Academy aracılığıyla bugüne kadar 300'den fazla kullanıcıya profesyonel eğitim verildi. Satış sonrası hizmetler, sahada aktif ve hızlı çözüm üretecek şekilde yeniden yapılandırıldı.

CANiK Güney Afrika Atış Takımı ve IPSC Dünya Şampiyonası'ndaki başarılar, markanın performansını en zorlu parkurlarda kanıtladı ve prestijini artırdı. Bütüncül yaklaşım, kullanıcı sadakati ve marka güveniyle birleşerek kısa sürede önemli bir pazar payı elde edilmesini sağladı.

"Biz bu pazara bütüncül bir değer önerisi getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, Güney Afrika'nın, bilinçli kullanıcı kitlesi ve yüksek beklentileriyle oldukça özel bir pazar olduğunu belirtti.

Bu pazara yalnızca ürün sunmakla kalmadıklarını, aynı zamanda eğitim, satış sonrası hizmet ve kullanıcı deneyimi ile bütüncül bir değer önerisi getirdiklerini vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda elde ettiğimiz 20 kat büyüme de bu yaklaşımın ne kadar doğru olduğunu açıkça göstermektedir. Bu yıla damgasını vuran PRIME RADIAN modelimiz ile pazardaki güçlü konumumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Güney Afrika'nın avcılık, spor atıcılığı ve açık hava yaşam tarzı için önde gelen tüketici fuarı olan HuntEx 2026, bu hedef yolunda bize önemli fırsatlar sunuyor. Fuara sağlayacağımız güçlü katılımla bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi ve yeni işbirliklerine imza atmayı hedefliyoruz."