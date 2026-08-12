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Çanakkale Havalimanı'nda Temmuzda 9 Bin 952 Yolcuya Hizmet Verildi

Çanakkale Havalimanı'nda Temmuzda 9 Bin 952 Yolcuya Hizmet Verildi
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DHMİ verilerine göre Çanakkale Havalimanı'nda temmuz ayında 9 bin 952 yolcu ve 802 uçak trafiği kaydedildi. Yılın ilk 7 ayında yolcu sayısı 71 bin 131'e, uçak trafiği ise 3 bin 926'ya ulaştı. Ayrıca temmuzda 89 ton, yılın ilk 7 ayında toplam 603 ton yük taşındı.

Çanakkale Havalimanı'nı temmuz ayında 9 bin 952 yolcu tercih etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı'nın temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Çanakkale Havalimanı'nda temmuz ayında toplam 9 bin 952 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği toplamda 802'ye ulaştı. Yılın ilk 7 aylık bilançosunda ise yolcu trafiği 71 bin 131, uçak trafiği ise bin 3 bin 926'ya yükseldi.

1 ayda 89 ton yük taşındı

Kargo, posta ve bagaj yükü taşınan Çanakkale Havalimanı'nın yük trafiği ise temmuz ayında toplamda 89 ton oldu. Yük trafiğinde yılın ilk 7 aylık bilançosu toplam 603 ton oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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