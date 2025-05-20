Çanakkale Havalimanı'nda Nisan Ayında 13 Bin 500 Yolcu Seyahat Etti

Çanakkale Havalimanı'nda Nisan Ayında 13 Bin 500 Yolcu Seyahat Etti
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Nisan ayında Çanakkale Havalimanı, toplam 13 bin 500 yolcuya ev sahipliği yaptı. Uçak trafiği ise iç ve dış hatlar dahil 477 olarak kaydedildi. 4 aylık dönemde toplam yolcu sayısı 42 bin 745'e ulaştı.

Çanakkale Havalimanı'ndan Nisan ayında, 13 bin 500 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 13 bin 500 oldu.

Nisan ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 477'ye ulaştı.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 78 ton olarak hesaplandı.

Son 4 aylık dönemde ise yolcu trafiği 42 bin 745, uçak trafiği 1465, yük trafiği ise 313 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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