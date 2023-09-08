Çanakkale'deki yangında zarar gören üreticilere saman yardımı yapıldı

Çanakkale'de 22 Ağustos'ta çıkan ve 48'inci saatinde söndürülen orman yangınında saman balyaları yanan Ulupınar köyündeki üreticilere saman yardımı yapıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda, orman yangınında saman balyaları yanan Ulupınar köyündeki 11 üreticiye, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden gönderilen 250'şer kilogramlık 40 paket mısır silajı, 400 kilogramlık 10 adet rulo saman, 85 saman balyası, 10 yonca balyası ve 10 çuval yemlik arpanın teslim edildiği duyuruldu.

Ulupınar köyündeki üreticilerin, bugünlerde kendilerini unutmayan Burhaniyeli üreticilere teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, yangından zarar gören üreticilerin yaralarının sarılmaya devam edileceği bildirildi.