Çanakkale'nin Merkez ilçesindeki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

ÖİB, Çanakkale'nin Merkez ilçesinde bulunan 3 bin 707,56 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için nihai pazarlık görüşmelerini tamamladı. En yüksek teklif 186 milyon lira ile Fibey İnşaat Sanayi Turizm Ticaret AŞ'den geldi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Çanakkale'nin Merkez ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Orman Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Çanakkale'nin Merkez ilçesi Çınarlı Köyü'ndeki 3 bin 707,56 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 186 milyon lira bedelle Fibey İnşaat Sanayi Turizm Ticaret AŞ tarafından verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
