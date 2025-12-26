Çanakkale'de 21 bin 600 dekar mera alanı ıslah edildi

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" çerçevesinde 21 bin 600 dekar mera alanı ıslah edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" çerçevesinde; Çanakkale Valiliği öncülüğünde çalışmalar gerçekleştirildi. 2025 yılı içerisinde il genelinde 10 köyde, toplam 21 bin 600 dekar alanda mera ıslah çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda 6 bin 440 kilogram tohum ve 8 bin 500 kilogram gübre toprakla buluştu. Hayvancılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle kesintisiz olarak devam ediyor. - ÇANAKKALE