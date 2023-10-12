Çameli'de Yüzde 60 Doğalgaz Kullanımı Sağlandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yerli ve milli imkanlarla yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin yüzde 60'ının doğalgaza kavuşturulduğunu belirtti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 9 kilometrelik kısmı tamamlanan doğalgaz dağıtım hattının şebeke çalışmaları yapıldı. Yerli ve milli imkanlarla yapılan çalışmalar sonucunda, ilçenin yüzde 60'ı doğalgaza kavuşturuldu.

Çameli'nde devam eden doğalgaz altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Hemşehrilerimizin doğalgaz kullanmasını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. İlçe merkezinde doğalgaz dağıtım hattı geçirilen yerlerdeyse Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde tamirat çalışmalarımız bölge bölge tamamlanarak devam ediyor. Doğalgaz dağıtım hattı projesini üstlenen ve durmadan çalışarak ilçemizin yüzde 60'ının kısa sürede doğalgaza kavuşmasını sağlayan gaz dağıtım firması ve çalışanlarına, dağıtım hattı geçirilen yerlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bizleri destekleyen ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ