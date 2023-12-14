Çameli Belediye Başkanı Yerli Malı Kullanmanın Önemini Vurguladı

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yerli malı kullanmanın önemine işaret ederek, "Yerli malı üretmek milli ekonomi için gerekliliktir" dedi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Yerli malı kullanmanın önemine dikkat çeken Başkan Arslan, "Çameli ilçesi olarak coğrafi işaretli Çameli Fasulyemiz, coğrafi işaretli Elmalı Bezimiz, kilimlerimiz ve Çameli'ye özgü olan Kepir Cevizimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın ürettiği ve ortaya koyduğu ürünler için destek olmaya devam edecek, milli ekonomimize Çameli olarak daha çok katkıda bulunacağız. Emek verip çalışarak yerli ve milli üretim yapan ve ekonomimize katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutlarım" diye konuştu. - DENİZLİ