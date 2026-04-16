Haberler

Türkiye çam balı üretiminde dünya birincisi

Türkiye çam balı üretiminde dünya birincisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, Türkiye'nin çam balı üretiminde yaşanan kuraklık ve ağaç kesimlerinin olumsuz etkilerini dile getirdi. Çam balı üretiminin artırılması için 4 yıldır süren çabalar devam ediyor.

Edremit ilçesinde. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, Türkiye'nin çam balı üretiminde birinci sırada olduğunu söyledi. Yaşanan kuraklıkların basralı çam ağaçlarının kesilmesine neden olduğunu kaydetti.

Kazdağları Bal Ormanının ad mimarı olan İlhan Deveci yaptığı açıklamada, "Yaşanan küresel ısınma, kuraklıklar, basralı çam ağaçlarının kesilmesi ve yangınlarla yok olan çam ağaçları bu üretimimizi olumsuz etkiliyor. Bizler "Kazdağı Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" olarak çam balı üretiminin bölgemizde ve ülkemizde artışının sürmesi için 4 yıldır çaba sarf ediyoruz. Bundan yaklaşık 50 yıl önce bölgenin en önemli çam balı üretim merkezi olan "Kazdağı Bal Ormanında" bugün maalesef bu üretim yapılamıyor. Yukarıda ifade ettiğiniz nedenlerle bu üretim durmuş vaziyette. Son yıllarda bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Çam Balı nektarını "Basra Böceği" üretiyor. O anlamda bu böcek Türkiye için stratejik öneme sahiptir. Kazdağı Bal Ormanına bu böceği farklı yöntemler kullanarak yerleştirmeye devam ediyoruz. Bu konuda çok önemli deneyim ve bilgiye de sahip olduk. Çam ağaçlarının olduğu tüm Bal Ormanlarında Basra Böceğinin yaygınlaşması, Basra böceğinin doğal olarak bulunduğu çam ormanlarının ise "Bal Ormanı" yapılarak korunması gerekmektedir. Bu ülkemiz için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bereketli olsun inşallah" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek

Trump bizzat duyurdu! İki ülke liderleri 34 yıl sonra görüşecek
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

İsim verip 54 okulu hedef gösterenler için gereken yapıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP bir il teşkilatını daha feshetti
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı