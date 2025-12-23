Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz"

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500

