Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi