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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun son toplantısını perşembe veya cuma günü yapıp ücreti açıklayacaklarını söyledi.

Milyonlarca çalışanın gözünü kulağını çevirdiği asgari ücretin ne zaman açıklanacağı belli oldu.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için tarih verdi. Işıkhan, açıklamasında, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" dedi.

TÜRK-İŞ TEKLİFİNİ 29 BİN 853 OLARAK AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta yapılan üçüncü toplantıda masadaki kesimler asgari ücret tekliflerini açıklamamış, sonrasında ise TÜRK-İŞ ise asgari ücret tekliflerinin 29 bin 853 TL olduğunu açıklamıştı.

AK PARTİ KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM

İşverenin ise yüzde 25 dolayında bir zam teklifinde bulunacağı ileri sürülürken; son aşamada AK Parti kulislerinde de rakam telaffuz edilmeye başlandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2025 yılı için asgari ücret 24 bin liradan az 25 bin liradan de fazla olmayacak.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILIRSA NE OLUR?

2025 asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşabilecek net rakamlar şu şekilde;

• Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

• Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

• Yüzde 30'lik zamda 22 bin 102 lira

• Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

• Yüzde 40'lik zam 23 bin 802 lira

• Yüzde 45'lik zamda 24 bin 653 lira

• Yüzde 50'lik zamda 25 bin 503 lira

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıDüsünür:

Kendinize zam yapmak isterken gorusmeniz kac dakika suruyor ?

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Haber YorumlarıHalil SEZER:

Popolarına soksunlar o verecekleri ücreti

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Haber YorumlarıFatih Yılmaz:

aq çocukları zam mı hemen söylüyorsunuz ibnrler

Yorum Beğen129
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Haber YorumlarıSerdarHan:

Sizden bi halt cıkmaz kekler caylar az gelmiş

Yorum Beğen107
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Haber YorumlarıJokerAllame:

bir gece de zam üstüne zam yapan devlet aylardır bir rakamı veremedi yazık oy veren kafalara Suriyeli kadar degeriniz yok

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

Emekliyi çok ihya ettiniz asgari ucretliyide ihya ederseniz acikla bakalım ne olacak, 2025 in 5.ayi bitmeden eski rakaminda altına gelir

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Haber YorumlarıErsin Ceylan:

Ne asgari ucretmiş, imkanınız olsa bir ikinay da sallarsınız. görende milyon dolar verecekler sanır.

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Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

bir ucret için 5 toplanti olurmu. bugun reis fiyatı söylemiştir. toplantı boşa aslında reis şu kadar olacak dese yeridir. boşa insanları bekletiyorlar yazık

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Haber YorumlarıTayfur Gür:

25400 tl vereceksiniz zorlanmayın bu kadar yazıklar olsun sizin gibi insanlara

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Haber Yorumlarıwinter null:

hayat size güzel geliyorlar yiyip içip dalga geçiyorlar toplantı da, sonuç ne gelirse gelsin her şeye zam gelecek, ekmek yaz sonunda 20 lira olur

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