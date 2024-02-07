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Bakan Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek müjdeyi verdi. Bakan Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt verdi. Milyonlarca emeklinin talebi olan bayram ikramiyelerinin artırılması konusunda müjdeli bir haber de veren Bakan Işıkhan, "Bu adımları atmaya hazırız" dedi.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN

NTV canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin taleplerini değerlendirdiklerini ve 5 bin TL ikramiye verdiklerini hatırlatarak "Cumhurbaşkanımızın emeklilere olan teveccühü malum. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşüp gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız" diye konuştu.

"110 BİN VATANDAŞIMIZA 990 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI"

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları; "İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı. Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

"EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ARTIRMAYA HAZIRIZ"

Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız. 950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü. 2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Vedat Işıkhan Ekonomi Haberler

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Yorumlar (27)

Mülayim sert:

Bu boş lafları geçinde 7800 gün prim ödemişim 10 bin lira alıyorum isteğe bağlı en düşük tutardan prim ödeyip 3600 günle emekli olan 12 bin lira alıyor önce bu adaletsizliği giderin böyle saçma haksız bir uygulama nerede görülmüş

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Zübeyir Kıvrak:

ŞU ON BİN LİRAYA MAHKUM EDİLEN BİZLERİ BAYRAM İKRAMİSİYLE FALAN AVUTMAYIN ADAM GİBİ MAAŞLARIMIZI DÜZELTİN...BAYRAM İKRAMİSİ İSTEMİYORUZ

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12
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Önder Akgül:

4 günle emekliliği kacıranlar ne olacak...

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VATANSEVER:

seni emekli ettikten sonra senden 4 gün sonra işe başlayan ağlamaya başlayacak bu sefer. bunun sonu gelmez. bir yerde kesmek lazım.

yanıt115
yanıt33
CAN:

yaşlılarına sahip çıkamayanlar yarınlarına hiç sahip çıkamaz lar. şu insanlar onca yıl hizmet etmiş ölümün kıyısına gelmişler 10 bin maaş nedir yav memuru 40 bin alıyor ağlıyor ise bunları gaz odalarında öldürün sizde kurtulun onlarda siz emekliye şu an bu gözle bakıyorsunuz ama emeklide sizin sırtınızı yere vermiyor bence hak ediyolar ne dersizniz

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Iskender Seyitoglu:

Açlık la boğuşuyoruz adam tek seferlik bayram ikramiyesi den bahsediyor sörekli olacak bir çüzüm istiyoruz maaş artışları başka bir şey istemiyoruz en düşük asgari ücret seviyesi

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happy:

Şirinlik yapmaya gerek yok bakan bey,Emeklilerin Talebi Belli seyyanen zam.Simit hesabı yapsanız utanır susarsınız.1 Nisan da keşke dememek için millete kulak verin bence.

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Kadir Süküt:

Kimsenin böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum, maaşları düzeltin akıl oyunu yapmayın..

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Gerçekçi Olalım:

herkes kendi derdinde... neden genel düşünmüyorsunuz da kişisel düşünüyorsunuz... olması gereken herkesin gelirinin insanca yaşayacağı bir düzeyde olması... emeklinin 10-15 bin lira maaşla sefalet içinde olması memurun 40 bin ile rahat yaşadığını göstermiyor... ülkenin yarısı açlık sınırının altında yaşıyor. gerçek bu...

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Alper Ünver:

Eyt 5000 gün derhal çıkmalı prime takıldık şimdide 1999 öncesi kanun geçerli olmalı 5000 5975 gün olmaz

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