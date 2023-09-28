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Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Alo 170 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Ekonomi Haberleri

Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, Alo 170 Çağrı Merkezi Bölge Müdürü Koordinatörü İsmail Aslan'ı ziyaret etti ve TTK başvuru sürecindeki çalışmaları için teşekkür etti.

Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, Alo 170 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, Alo 170 Çağrı Merkezi Bölge Müdürü Koordinatörü İsmail Aslan'ı ziyaret etti. Şentürk, TTK başvuru sürecindeki özverili çalışmaları için İsmail Aslan ve Alo 170 Çağrı Merkezi personeline teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İsmail Aslan Zonguldak Ekonomi Haberler

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