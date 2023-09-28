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Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Alo 170 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, Alo 170 Çağrı Merkezi Bölge Müdürü Koordinatörü İsmail Aslan'ı ziyaret etti ve TTK başvuru sürecindeki çalışmaları için teşekkür etti.