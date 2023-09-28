Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Alo 170 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti
Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, Alo 170 Çağrı Merkezi Bölge Müdürü Koordinatörü İsmail Aslan'ı ziyaret etti ve TTK başvuru sürecindeki çalışmaları için teşekkür etti.
Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, Alo 170 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.
Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, Alo 170 Çağrı Merkezi Bölge Müdürü Koordinatörü İsmail Aslan'ı ziyaret etti. Şentürk, TTK başvuru sürecindeki özverili çalışmaları için İsmail Aslan ve Alo 170 Çağrı Merkezi personeline teşekkür etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi