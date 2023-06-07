Çalışma Bakanlığı, genç işsizliğini düşürmeyi hedefliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 yılı faaliyet raporunda; genç işsizliğin yüzde 17,8'e indirilmesi hedeflendi. TÜİK'e göre ise genç işsizlik oranı yüzde 20. Yani rapora göre, bakanlık; her işsiz 20 gençten ikisinin iş bulabilmesini planladı.

TAMER ARDA ERŞİN

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 yılı faaliyet raporunda; genç işsizliğin yüzde 17,8'e indirilmesi hedeflendi. TÜİK'e göre ise genç işsizlik oranı yüzde 20. Yani rapora göre, bakanlık; her işsiz 20 gençten ikisinin iş bulabilmesini planladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, 2022 yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Raporda, "Genç işsizlik oranının 2023 yılı itibarıyla yüzde 17,8 düzeyine indirilmesi" hedefinin, 2023 yılına ilişkin temel hedeflerden biri olduğu belirtildi. TÜİK'in verilerine göre genç işsizlik oranı yüzde 20. Bakanlığın hedefine göre, her işsiz 20 gençten ikisi iş bulabilecek.

SURİYELİLERİN DE OLDUĞU 1,8 MİLYARLIK PROJE

Raporda, geçici ve uluslararası koruma sağlanan yabancılar ile Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve işgücü piyasasına erişimlerini desteklemek için alınan uluslararası fonlara ilişkin bilgilere de yer verildi.

Rapora göre; 2022-2025 yıllarını kapsayan 3 yıl içinde İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde Türk vatandaşları ve geçici koruma sağlanan Suriyelilerin iş bulması için 80 milyon euro bütçeli bir proje yürütülüyor. Söz konusu projenin 58,8 milyon eurosu sadece danışmanlık hizmetleri ve istihdam desteği için kullanılacak. 16, 2 milyon eurosu yani 371 milyon 947 bin lirası istihdam hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin desteklerde kullanılacak.

Bakanlık genç işsizliğini düşürmeyi hedeflerken yabancıların ülkede aldığı çalışma izni oranındaki artış da dikkat çekiyor. 2011 yılında Türkiye'de yabancıların başvurduğu çalışma izni sayısı 17 bin 466'yken, bu sayı 10 yılda 195 bin 236'lık artışla 212 bin 702'ye yükseldi. Yani yabancıların Suriye savaşının başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye'de başvurduğu çalışma izni sayısı 12 kat artmış durumda.

Raporda işçilerin daha güvenceli çalışması için kurulan toplu iş sözleşmesinde 2020 yılında yaşanan uyuşmazlıklar da yer aldı. Rapora göre 2022 yılında 1014 toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkla sonuçlandı, bunlardan 841'nde uzlaşma sağlanamadı ve 114'ünde ise anlaşmaya varılabildi.

4 BİN İŞVEREN İZNİ OLMAYAN YABANCI ÇALIŞTIRDI

Bakanlığın raporunda usulsüz ve yasak olmasına rağmen yabancı işçi çalıştıran işverenlere kesilen cezalar da yer aldı. Buna göre 4 bin 115 işverenin izinsiz yabancı işçi çalıştırdığı belirlendi ve 116 milyon 672 bin lira idari para cezası verildi.