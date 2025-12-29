Evde yaşanan sorunlar işteki performansı yüzde 30 düşürüyor

Wellbees tarafından her yıl yayımlanan 'Esenlik Haritası'na göre 2025'te psikolojik desteğe başvuran her üç çalışandan birinin gerekçesi kaygı (yüzde 19,3) veya stres (yüzde 14,1) oldu. Bu yıl listenin zirvesinde ise yüzde 19,8 ile evlilik ve ilişkiler konusu yer aldı.

Kurumsal esenlik çözümü Wellbees, '2025 Esenlik Haritası'nı yayımladı. Çalışma hayatının nabzını tutan ve iş dünyası için bir referans noktası haline gelen araştırma, bu yıl global ekonomik koşulların ve belirsizliklerin çalışanların gerek profesyonel gerekse de özel hayatına yansıdığına işaret ediyor.

Öfke, stres, depresyon gibi nedenlerin toplamı yüzde 56,5

2025 yılında, çalışanların Wellbees psikolojik destek danışmanları ile uygulama üzerinden çevrim içi olarak yaptıkları görüşmelerin yüzde 19,3'ü kaygı, yüzde 14,1'i ise stresle başa çıkmak için gerçekleştirildi. Bu da çalışanların yüzde 33,4'ünün, bir başka deyişle her üç çalışandan birinin kaygı veya stres nedeniyle bir uzmanla görüştüğünü gösteriyor. Bu oran geçtiğimiz yıla göre yüzde 5,6 daha yüksek. İlk 10 gerekçe arasında yer alan kaygı, stresle başa çıkma, depresyon, iletişim problemleri, öfke kontrolü ve iş yaşamının toplamının yüzde 56,5'i bulması da dikkat çekti.

İlk sırada evlilik ve ilişkiler var

Psikolojik destek danışmanına başvuru nedenlerinde liste başında ise yüzde 19,8 ile evlilik ve ilişkiler geldi. Bu oran geçen yıla kıyasla yüzde 24,5'lik artışa işaret ediyor. Öte yandan çalışanların yüzde 5,44'ünün de ebeveyn-çocuk ilişkileri nedeniyle danışmanlara başvurması, aile ve ilişkiler konusunun 2025 yılının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu gösterdi.

Kadınlar kaygı, erkekler ilişkiler için başvurdu

Psikolojik destek danışmanına başvuru nedenlerinde cinsiyet ve kuşaklara göre de farklılıklar saptandı. Kadınlar en çok kaygı konusunda destek almak isterken erkekler en çok evlilik ve ilişkiler için başvurdu. Y kuşağında evlilik ve ilişkiler, Z ve X kuşaklarında ise kaygı baş sıraya yerleşti.

Beslenme danışmanı başvurusunda yıllar sonra ilk sıra değişti

Beslenme danışmanı başvurularında son yıllarda üst üste ilk sırada yer alan kilo kontrolü, bu yıl yerini egzersiz ve sporcu beslenmesine (yüzde 19,4) bıraktı. Sağlıklı beslenme alışkanlığı, vegan-vejetaryen beslenme ve duygusal beslenme de beslenme danışmanı başvurularının öncelikli nedenleri oldu.

"İdare etmenin yerini 'neden dayanıyorum' sorgulaması aldı"

Wellbees CEO'su Melis Abacıoğlu, "Son birkaç yıldır dünya genelinde yaşanan polikriz döneminde insanlar ayakta kalmaya ve 'idare etmeye' odaklandı. Ancak 2025 itibarıyla büyük şokların ardından gelen görece durağanlık, başka bir süreci tetikledi ve 'nasıl dayanırım' sorusunun yanına 'neden dayanıyorum' sorusu da eklendi. Bu sorgulama da en çok, kimlik, aidiyet ve anlam ihtiyacının merkezinde yer alan evlilik ve ilişkilerde kendini gösterdi. Araştırmalar, aile ve ilişki problemleri yaşayan çalışanlarda yüzde 30'a varan verimlilik kaybı, artan presenteizm (işte olup zihnen orada olamama) ve daha zayıf karar verme becerileri görüldüğünü ortaya koyuyor" dedi.

"Bireysel esenliğin ötesine geçip bağları güçlendirmek gerekiyor"

Meselenin sadece bireysel performans kaybı ile sınırlı olmadığına dikkat çeken Abacıoğlu şöyle devam etti: "Son on yılda esenlik yaklaşımları büyük ölçüde bireyin dayanıklılığına, stres yönetimine ve kişisel iyilik haline odaklandı. Oysa bugün sistemin, içindeki bireyler kadar değil, bireyler arasındaki bağlar kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Bu nedenle evde yaşanan kopuşlar da iş yerindeki ilişkilere, ekip dinamiklerine ve lider-çalışan bağlarına hızla sirayet ediyor." - İSTANBUL