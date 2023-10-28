Cakarta-Bandung YHT'si 58.000 Yolcu Taşıdı

Cakarta-Bandung yüksek hızlı trenini (YHT) inşa eden ve işleten Endonezyalı ve Çinli firmalar arasındaki ortak girişim konsorsiyumu PT Kereta Cepat Indonesia-China'nın (KCIC) kurumsal iletişim müdürü Emir Monti, türünün ilk örneği olan YHT'nin ticari olarak faaliyete geçmesinden bu yana 58.000 yolcu taşıdığını söyledi.

CAKARTA, 28 Ekim (Xinhua) -- Cakarta-Bandung yüksek hızlı trenini (YHT) inşa eden ve işleten Endonezyalı ve Çinli firmalar arasındaki ortak girişim konsorsiyumu PT Kereta Cepat Indonesia-China'nın (KCIC) kurumsal iletişim müdürü Emir Monti, türünün ilk örneği olan YHT'nin ticari olarak faaliyete geçmesinden bu yana 58.000 yolcu taşıdığını söyledi.

Yerel olarak "Whoosh" olarak bilinen Çin yapımı YHT, bu ayın başlarında ticari faaliyetine başladı.

Monti, Cuma günü yerel medyaya verdiği demeçte bugüne kadar 58.000 biletin satıldığını ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

"Ortalama yüzde 90 doluluk oranıyla birlikte günde yaklaşık 7.000 yolcumuz var. Bu da halkın yüksek hızlı trene olan ilgisinin çok iyi olduğunu gösteriyor" dedi ve KCIC'nin tren seferlerini günde 14'ten 25'e çıkardığını sözlerine ekledi.

Monti, ani yolcu artışının, KCIC'nin şu anda tek yön yolculuk için 150.000 Endonezya rupisi (yaklaşık 9 ABD doları) promosyon fiyatı vermesinden kaynaklandığını açıkladı. Monti promosyonun 18 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olduğunu söyledi.

Saatte 350 km tasarım hızına sahip YHT'nin işlediği 142,3 km'lik demiryolu, Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın başkenti Cakarta ile Batı Cava'daki Bandung arasındaki yolculuğu üç saatten fazla süreden yaklaşık 40 dakikaya indirecek.