Cafer Özgen, EPAL Türkiye Başkanlığı'na yeniden seçildi

Avrupa Palet Birliği (EPAL) Türkiye Ulusal Komitesi (TEPAL-EPAL Türkiye) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Cafer Özgen, yeniden başkanlığa seçildi. İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilen kongrede Cafer Özgen ve Alper Manğuş'un listeleri yarıştı. 74 üyeden 71'inin katıldığı seçimde, Özgen 37 oy alırken Manğuş 33 oy aldı, 1 oy ise boş çıktı.

Genel Kurul'da Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları oy birliğiyle kabul edilirken, Divan Başkanlığı görevini Ömer Benli üstlendi. Yeni yönetim kurulunda Başkan Yardımcılığına Adem Kaya, Saymanlığa Salim Gündoğdu, Genel Sekreterliğe Sinan Kartal seçilirken, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şirin Poyraz, Betül Arıgün ve Mehmet Akif Aslan oldu.

"Birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Seçimin ardından konuşan Alper Manğuş, demokratik bir seçim sürecinin yaşandığını vurgulayarak, "Üyelerimizin tercihini saygıyla karşılıyorum. Bize destek verenlere teşekkür ediyorum. Yeni yönetime başarılar diliyoruz, birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Cafer Özgen ise üyelerin desteğiyle bir dönem daha göreve gelmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde sektörümüzü daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. EPAL markasını taklit edenler ve standart dışı üretim yapanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Lisanssız üretime karşı kararlı mücadele

Cafer Özgen, EPAL marka ahşap palet ve gitterbox üretimi ve tamiri için lisans alınması gerektiğini hatırlatarak, lisanssız üretim yapan işletmelere yönelik sıkı denetimlerin devam edeceğini söyledi. "Kaçak üretim yapan firmalara polis nezaretinde habersiz baskınlar düzenlenecek, yasal işlemler uygulanacaktır" diyen Başkan Özgen, lisanssız üretim yapan firmaların ciddi para ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

Cafer Özgen, sadece üreticilerin değil, EPAL palet kullanan işletmelerin de denetleneceğini belirtti. EPAL palet ve gitterbox satın alan firmaların fatura ibraz etmelerinin zorunlu olduğunu dile getiren Özgen, "Türkiye'deki lisanslı firmaların listesine komitemizin resmi web sitesi olan https://www.epalturkiye.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz" dedi.

Standartlara uygun üretim önemli

Ahşap palet üretiminde dünya standartlarına uyulmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Özgen, taşıma ve depolama süreçlerinde kullanılan ahşap palet ve metal kasaların sağlam ve güvenilir olması gerektiğini belirtti. Başkan Cafer Özgen, "İhracat yapan firmalar, gümrüklerde sorun yaşamamak için palet seçiminde dikkatli olmalı. Kullanılan malzemelerin kalitesi, üretim standartlarına uygunluğu büyük önem taşımaktadır" dedi.

Özgen, ahşap palet imalatında ağaç cinsi, tahta kalınlığı, ısıl işlem süreci ve çivi kullanımı gibi teknik detayların sektör standartlarına uygun olmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Sektörde güvenli gelecek için çalışmalar sürecek

Cafer Özgen, TEPAL-EPAL Türkiye olarak sektörün sağlıklı gelişimi için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirterek, üyelerin desteğiyle Türkiye'de EPAL markasının daha güçlü bir konuma geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi - BURSA