Çadır ağıl desteğiyle büyüttüğü işinde küçükbaş hayvan sayısını artırdı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde oturan 50 yaşındaki Saffet İlerisoy, devletin çadır ağıl başta olmak üzere çeşitli desteklerinden yararlanarak küçükbaş hayvan sayısını artırdı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, üreticilerin gelir düzeyini artırmak ve modern çadır ağıllar gibi altyapı destekleri sağlamak amacıyla bölgede yürüttüğü "KOP ile Büyüyen Sürüler" projesine 2024'te başvuran İlerisoy, yüzde 70 hibeli küçükbaş hayvan çadırı desteğinden faydalandı.

İlçedeki arazisine kurulan 300 metrekare genişliğinde, 6 metre yüksekliğindeki çadırda hayvancılığı profesyonel seviyeye taşıyan İlerisoy, çeşitli destekler sayesinde hayvan sayısı artınca yeni projeleri araştırmaya başladı.

Bu yılın başında başvurduğu Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi'nin küçükbaş hayvancılığı geliştirme desteğinden de yararlanan İlerisoy'un işletmesine, ikinci çadırın yanı sıra 6 trapez kesitli kaba yemlik ve 4 trapez kesitli şamandıralı suluk kuruldu.

"Bize 2 saatte güzel bir ahır teslim ettiler"

Üretici Saffet İlerisoy, AA muhabirine, devlet desteği sayesinde hayalini kurduğu hayvancılığa adım attığını söyledi.

Hayvancılık yapmayı uzun yıllardır hayal ettiğini belirten İlerisoy, "Sosyal medyada, devletimizin böyle bir destek verdiğini öğrendim. Başvurdum, başvurum kabul gördü. Geldiler, yerimize baktılar, kontrollerini yaptılar. Bize yapmamız gerekenleri söylediler. Daha sonra çadırlarımızı kurdular. Çok profesyonel bir çalışma oldu. Hayret ettim, bize 2 saatte güzel bir ahır teslim ettiler. Bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Akabinde devletimizin bizlere vermiş olduğu yem desteğinden de yararlandım." dedi.

Hayvancılığa 18 küçükbaş hayvanla adım attığını anlatan İlerisoy, şöyle konuştu:

"İlk başladığımda 18 hayvan vardı. Daha sonra çadır desteğiyle birlikte sayımız artmaya başladı. Kuzularımız oldu ve 470'leri gördük. Profesyonel çalışmalar, araştırmalar yaptık, hangi ırk yöremize adaptasyon sağlar diye. Bu işlemleri tamamladıktan sonra bu düzene geldik. Burada 2 ahır da doluydu. Sevkiyatlarımızı yaptık, Bursa'nın Karacabey, Ankara'nın Polatlı ilçesine, Kayseri'ye, doğu illerine hayvan satmaya başladık. Şimdi gelecek koyunlarımız da var. Hedefim, yavrular hariç 1000 anaç koyunla yoluma devam etmek."

"Devletimizin bu desteği olmasa hayvancılığa başlamazdım"

Sağlanan çadır desteğinin kendileri için büyük bir kolaylık ve önemli bir imkan olduğunu dile getiren İlerisoy, verilen desteğin üretimlerini sürdürmelerine katkı sağladığını belirtti.

İlerisoy, hayvancılığın gelişmesi için birçok destek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu desteği olmasa hayvancılığa başlamazdım çünkü bir kere ahır yapım maliyeti var. Bir yapı için harcamaya başladığınızda, betonuna, demirine, çatısına, camına, kapısına ve penceresine para ayırdığınız anda bütçe, daha işe tam başlamadan tükeniyor. Devletimiz güzel imkanlar sunmuş, veteriner desteği, kuzu desteği var yani her taraftan bir desteğiniz var. İşinizi düzgün yaparsanız size her taraftan destek veriliyor. Tarlaya gidiyorum, mazot param, gübre param veriliyor. Bundan sonra devletin yapacağı bir şey yok. Artık bundan sonrası bizim gibi üreticilere kaldı. Üretmemiz lazım."