Büyükşehirin hibe ettiği, Antep fıstığı ve kekikler Elmalı'da toprakla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurak arazileri tarıma kazandırmak için başlattığı Antep fıstığı hibesi çerçevesinde demonstrasyon bahçelerin kurulumu sürüyor. Elmalı Çukurelma'da Toprak Ana Tarım Gıda Turizm Eğitim Kadın Girişimi Üretim Kooperatifi ile birlikte Antep fıstığı ve kekik dikimi yapıldı.

Yerelden kalkınma ilkesiyle üretimin ve üreticinin yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, S.S Toprak Ana Tarım Gıda Turizm Eğitim Kadın Girişimi Üretim Kooperatifi ile ortak hareket ederek Elmalı Çukurelma Mahallesi'nde Antep fıstığı ve kekik dikimi gerçekleştirdi. Kurak alanların tarıma kazandırılması bünyesinde Antep fıstığı ve kekik toprakla buluşturuldu.

"Bölgeye uyumlu"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Merve Güneş Bahşi, atıl, kıraç, sulanamayan alanların alternatif ürünlerle tarıma kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

Bahşi, Antep fıstığının bölgeyle uyumu olduğunu ve hava koşullarına adaptasyon sağladığını kaydetti.

Toprakana Kadın Kooperatifi Başkanı Yıldız Öztekin de Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla alana daha önce safran diktiklerini, şimdi de Antep fıstığı ve kekik diktiklerini söyledi. Yıldız, "Sırada lavanta ve salep var. Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hibe desteğinden yararlanan üretici İsmail Kara ise daha önce de Antep fıstığı diktiğini belirterek "Verim olarak cevizden daha iyi. Gaziantep tarafında yeşil altın diye biliniyor. Talep çok. Getirisi yüksek bir ürün. Fidanları almak maliyetli oluyordu Ayağımıza kadar geldi çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANTALYA