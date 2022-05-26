Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden arıcılara ana arı desteği - Haberler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nden üreticilere ana arı desteğine devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesine ait 50 dönüm arazide kurulan olan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde üretilen ana arılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere hibe olarak verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 kovan ile ana arı üretimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Geçen yıl yüzük şeklinde onar adet olmak üzere toplam 5 bin ana arıyı ücretsiz dağıttıklarını, bu yıl hedeflerinin 900 kişiye onar olmak üzere 9 bin arı vermek olduğunu belirten Akça, şunları kaydetti:

"1300 kişinin destekleme aldığını varsayarak hemen hemen bütün arıcılarımızı ana arı olarak desteklemiş oluyoruz. Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bizlere verdiği 'Çiftçilerimizi her zaman destekleyin' talimatını yerine getirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl 2 bin arı kovanı dağıttık. Bu yıl da 2 bin 500 kovan dağıtacağız inşallah. Geçen yıl yine arı yemi verdik. Bu yıl da fondan şeker makinesi alıyoruz. Bu sayede üreticilerimize daha ucuz fondan şekeri üretmelerini sağlayacağız. Arıcılarımızın konakladıkları arazilerin düzlenmesinden tutunda birçok alanda entegre bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

Balıkesir'in florasının çok zengin olduğuna dikkati çeken Akça, bu sayede çok çeşitli balların üretilebildiğini belirtti.

Akça, "Balıkesir ıhlamur, kestane, hayıt, çiçek, karaçaltı, meşe balı gibi birçok çeşitte ballarımız var. Yıllık 3 bin 200 ton bal üretimiyle Türkiye'de 7'nci sıradayız. Kaliteli ve doğal balımız ile üretim olarak daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.