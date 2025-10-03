Haberler

Busworld Europe Fuarı Brüksel'de Başlıyor

Busworld Europe Fuarı Brüksel'de Başlıyor
Avrupa'nın en büyük otobüs ve seyahat araçları fuarı olan Busworld Europe, yarın Brüksel'de açılacak. 550 katılımcıyla elektrikli otobüslerden yedek parçalara kadar birçok alanda yeni ürünler sergilenecek.

Avrupa'nın en büyük otobüs ve seyahat araçları fuarı olan Busworld Europe, yarın Brüksel'de ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Expo Center'da düzenlenen Busworld Europe fuarının basın günü etkinliği yapıldı.

Kapılarını yarın açacak fuar, dünyanın önde gelen bütün büyük otobüs üreticilerini ve ilgili sektörlerden tedarikçileri Brüksel'de bir araya getiriyor.

82 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan fuarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeden 550 civarında katılımcı, elektrikli otobüs ve minibüsler başta olmak üzere, yedek parça ve iç dekorasyon gibi çeşitli alanlarındaki yeni ürünlerini sergileme imkanı bulacak.

Fuarda, Karsan, Otokar, Anadolu Isuzu, BMC ve Temsa'nın da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde Türk firması yer alacak.

Etkinlik kapsamında bütün büyük üreticiler, özellikle çevre dostu elektrikli ve hidrojenli otobüs ile minibüs modellerini sergileyecek.

Busworld Europe kapsamında pek çok firma son geliştirdikleri taşıtların prömiyerini de yapacak.

Dünyanın önde gelen otobüs üreticileri ile sektöre yönelik diğer tedarikçiler yeni ürünlerine ilişkin detaylı bilgilendirmelerde bulunacak.

Busworld Europe fuarı, 9 Ekim'e kadar devam edecek.

1971'den bu yana her 2 yılda bir Belçika'da yapılan Busworld Europe fuarını, ilgili sektörlerden 40 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
