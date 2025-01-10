Bursagaz ve Kayserigaz, AKSA Enerji'ye Satıldı

SOCAR Türkiye grup şirketlerinden Bursagaz ve Kayserigaz'ın AKSA Enerji'ye satışına ilişkin sözleşme süreci tamamlandı.

SOCAR Türkiye, bünyesinde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz'ın satışına ilişkin sözleşme sürecini tamamladı. Bursagaz ve Kayserigaz, satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte AKSA Enerji çatısı altında hizmet verecek.

Yapılan açıklamaya göre, 2019 yılından bu yana SOCAR Türkiye çatısı altında hizmet veren Bursagaz ve Kayserigaz, yaklaşık 2 milyon BBS aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti veriyor. Yaklaşık 1,2 milyon BBS abonesi ve 7 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğu ile Bursagaz, 'dağıtım lisansı sahiplerinin nihai tüketiciye yaptığı doğal gaz satış miktarı' bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi olarak öne çıkıyor. Kayserigaz ise 7 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğu ile 700 bin BBS aboneyi güvenli doğal gaz ile buluşturuyor.

Bursagaz ve Kayserigaz, şirketin bünyesine katıldığından bu yana, kalite, inovasyon ve müşteri odaklı yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirdiği yatırımlarla büyük bir gelişim kaydetti. Bu süre zarfında, her iki şirkette sadece hizmet kalitesi artırılmakla kalmayıp, birçok yeni ilçeye doğal gaz erişimi sağlanarak geniş bir altyapı ağı oluşturuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, "Kayserigaz ve Bursagaz'ı 2019 yılında bünyemize kattığımız dönemden bu yana söz verdiğimiz gibi, sorumluluk alanımızda olan tüm yerleşim yerlerine doğal gazı ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Her iki şirketimiz, güçlü altyapıları, operasyonel mükemmeliyetleri ve alanında uzman çalışanları sayesinde, yatırımcılar tarafından ilgi gördü. Şirketlerimizin satış kararını, SOCAR Türkiye'nin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendiriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 18.5 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumundayız ve stratejik öneme sahip bu yatırımlarımızla Türkiye'de daha uzun yıllar değer üretmeye devam edeceğiz. Bir süre önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Türkiye'de ana iş kollarımızdan biri olan petrokimya sektörüne yoğunlaşarak, bu alanda önemli bir yatırım gerçekleştirmek amacıyla ön uç ve uç (Pre-FEED ve FEED) mühendislik çalışmalarına başladık. Azerbaycan ve Türkiye ekonomilerine, istihdamına ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL