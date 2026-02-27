Haberler

Bursa ve Trabzon'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Bursa ve Trabzon'daki bazı taşınmazlar, yürütülecek projeler kapsamında acele kamulaştırılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, yeni demir yolu ve yol projeleri için gerekli taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi kapsamında gerçekleştirilen güzergah revizyonu nedeniyle Bursa'nın Karacabey ilçesindeki yeni güzergahta kalan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı İl Yolu Projesi kapsamında Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki belirli kesimde yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat için de Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırma yapılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut
