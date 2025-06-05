Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 136. Yılını Kutladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 136. Yılını Kutladı
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 136. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. BTSO'nun kurucusu Osman Fevzi Efendi ve yol arkadaşları anılırken, Oda'nın Bursa ekonomisine sağladığı katkılar vurgulandı.

Bursa'da ticaret hayatını güçlendirmek, kentin kalkınma hedeflerine destek sağlamak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 136'ıncı yaşını kutladı.

Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde 6 Haziran 1889 tarihinde faaliyetlerine başlayan BTSO, bugün 55 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisine yön veren şehirlerden biri olan Bursa'da iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO'nun 136'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis ve Komite Üyelerinin katıldığı programda ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Oda'nın kurucusu Osman Fevzi Efendi'nin Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dua edildi.

Çelenk töreni sonrası konuşan BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, "Bugün, Odamızın 136'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve başta Osman Fevzi Efendi olmak üzere, tüm kurucularımızı anmak üzere bir aradayız. 1889 yılında Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının öncülüğünde filizlenen Odamız, üç ayrı yüzyılda, üç farklı dünya düzeninde varlığını sürdürebilmiş ve bugünlere ulaşan sayılı kurumlardan biridir. Ticaretin ve üretimin rehberliğini üstlenen Odamız, kentin ekonomik hafızasını inşa etmiş, sanayileşmenin, ihracatın ve mesleki örgütlenmenin temellerini atarak güçlü bir kalkınma iradesinin temsilcisi olmuştur. Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte ekonomik bağımsızlık mücadelesinin en güçlü paydaşlarından biri haline gelen bu köklü çınar, ülkemizde organize sanayi bölgelerinin ilk örneğinin hayata geçirilmesini sağlamış; hazırladığı altyapıyla kentimizin üretim, istihdam ve ihracat yolculuğunda birbirinden değerli başarı hikayelerinin yazılmasına öncülük etmiştir. Bu anlamlı günde, Odamızın temellerini atan Osman Fevzi Efendi'yi ve onunla birlikte bu yolculuğa çıkan tüm kurucu iradeyi saygı ve şükranla anıyorum. Bugüne kadar Odamızda görev yapmış tüm başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle yad ediyorum. Geçmişimizden aldığımız güçle bugünü şekillendirirken, yarınlara yön vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni yüzyılın Bursa'sı; üretimi, teknolojiyi ve küresel vizyonu buluşturan modeliyle, Türkiye'nin kalkınma hikayesinde öncülüğünü sürdürecektir. Bu duygularla, katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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