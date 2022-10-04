Bursa haberi: Bursa'nın toz biberi dünya mutfağında

Mustafakemalpaşa Ovaazatlı mahallesi üretilen kırmızı biberler, bu senede dünya sofralarında yerini almaya hazırlanıyor. Hamur ürünlerinden, tatlısına, yöresel lezzetleriyle dünya sofralarına konuk olan Mustafakemalpaşa, bu yılda ihracatta rekor sayılara ulaştı.

1940 yılından günümüze ulaşan ata tohumları, mayıs ayının ilk haftalarında tarlayla buluşup ilk can suları veriliyor, eylül ayına kadar Mustafakemalpaşa'nın verimli topraklarında yetişen kırmızı biberler, üreticiler tarafından özel olarak toplanarak kurutulmak üzere kesiliyor. 6 gün boyunca güneş ile kuruyan biberler kıyılmak üzere yeniden toplanıyor. Bin derde deva olan Ovaazatlı Toz Biberi yoğun C vitamini içermesi nedeniyle sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kalp krizi riskini azalttığı, grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği, mide usaresini kamçılayarak hazmı kolaylaştırıldığı, zihni olumlu etkilediği, kan dolaşımını hızlandırıldığı, iştah açtığı, idrarı artırdığı, böbrek, dalak ve pankreası yapılan araştırmalarla olumlu etkilediği biliniyor.

1500 ton biber ile iç ve dış piyasaya üretim yapılıyor

Her mahallesi ile adeta ayrı bir fabrikayı barındıran Mustafakemalpaşa'nın Ovaazatlı mahallesinde 7 bin dönüm kırmızı biber ekim yapılıyor. Ekilen biberlerin yüzde 20'si salçalık biber olarak ayrılırken, yüzde 80'i toz biber olarak, yıllık 1500 ton olarak iç ve dış piyasaya üretim yapılıyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kenar, "Bölgemiz üreticilerinin emekleri ve devletimizin destekleri sayesinde senelerdir marka haline gelen Ovaazatlı toz biberimiz, bu senede bereketiyle, lezzetiyle sofralarımızı süslüyor. İlçenin yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtma çalışmalarını sürdürüyor. Mustafakemalpaşa, doğasıyla tarımıyla, insanıyla Türkiye'nin güzide ilçelerinden biri. Yerli yabancı tüm turistlerimizi ilçemize lezzetlerimizi tatmaya bekliyoruz" dedi. - BURSA