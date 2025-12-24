Haberler

Bursa'da Vakıfların fahiş kira zammı esnafı vurdu
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kiracılara uyguladığı yüzde 60'a varan kira zammı esnafı endişelendirdi. Devletin belirlediği yüzde 25'lik yeniden değerleme oranı ile çelişen bu artışlar, tarihî çarşıda boş dükkanların görünmesine neden oldu.

Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele sürerken, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kiracılarına gönderdiği yüzde 60'a varan kira zammı esnafı zor durumda bıraktı. Devletin yeniden değerleme oranını yüzde 25 olarak belirlediği bir dönemde, vakıfların yüzde 55-60'lık artışı büyük tepki çekti.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı İsa Altıkardeş, yapılan zammın esnafı ciddi şekilde sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Geçen yıl deprem sonrası tarihi eserlerin ayağa kaldırılması için yüksek zamlar yapılmıştı. Ancak bu yıl da yüzde 60'ın altında zam oranı çıkmıyor. Vakıflara destek olmamız gerekiyor ama Türkiye genelinde en yüksek oranın Bursa'da olması esnafı zorluyor" dedi.

Altıkardeş, önümüzdeki yıllarda kira artışlarının enflasyon oranı ve TEFE-TÜFE'ye göre yapılacağı sözünü aldıklarını ifade ederek, "Enflasyonun yüzde 20'lere inmesini umut ediyoruz. Ancak kira zamları yüzde 40 olarak açıklanırsa esnafın ayakta kalması imkansız hale gelir" diye konuştu.

Tarihi çarşıda ilk kez boş dükkanların görüldüğünü vurgulayan Altıkardeş, "Bakırcılar Çarşısı'nda dört dükkan boş. Zamlar ve enflasyon böyle devam ederse esnafın kepenk kapatacağı belli" dedi.

Haşimişcan Caddesi'ndeki Tuğsa İş Merkezi'nde büfe işletmecisi Naci Koşapınar ise, "Vakıflardan bu kadar yüksek zam beklemiyorduk. Geçen yıl da yüksek artış olmuştu. Bu yıl yine yüzde 60'a yakın zam yapıldı. Enflasyonla mücadelede bu yükü nasıl taşıyacağız? Bakanlığın bir an önce müdahale etmesi gerekiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
