Bursa'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi

Bursa'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi
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Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi dinlenme tesisleri ve pazar yerlerinde ürün fiyatlarını denetledi. Ekipler, fiyat etiketleri ve kasa fiyatlarını kontrol etti.

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dinlenme tesisleri, turistik alanlar, marketler ve bayrama yönelik alışverişlerin yapıldığı pazar alanlarında denetim yaptı.

Kapalı Çarşı, Tuz Pazarı gibi alanlarda dün incelemelerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bugün de Bursa-İzmir kara yolundaki bir dinlenme tesisinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler yaptığı denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını ve raf fiyatı ile kasa fiyatının uyumunu inceledi.

Dinlenme tesisinin kafe bölümünde fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulup konulmadığını kontrol eden ekipler, market bölümündeki bazı ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatını karşılaştırdı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
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