Bursa'da BESAŞ ekmeğine zam

Bursa'da Besaş, 400 gramlık normal (francala) ekmek fiyatını 12,5 TL'den 17,5 TL'ye yükseltti. Bu artışın gerekçesi olarak üretim giderlerindeki artış gösterildi.

Bursa'da Besaş ekmeğine yeni yılla birlikte zam geldi. 12,5 lira olan 400 gram ekmek 17,5 liraya yükseldi.

Besaş, güncelleme ile alakalı üretim giderlerinin artmasını gerekçe gösterdi. Son olarak 24 Haziran 2024'te 7,5 liradan 12,5 liraya çıkarılan francala ekmek, 18 ay sonra bir kez daha zamlandı.

400 gram ekmek 17,5 lira oldu

Yeni tarife kapsamında 400 gramlık normal (francala) ekmek, bugünden itibaren 12,5 TL yerine 17,5 TL'den satışa sunulacak. Yaklaşık yüzde 40 oranındaki artış, yeni yılın ilk günü itibarıyla tüm BESAŞ satış noktalarında uygulanacak.

Bursa genelinde yüzlerce bayisi bulunan BESAŞ'ın bu fiyat güncellemesini; un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle yaptığı öğrenildi. Yetkililer, önümüzdeki süreçte diğer ekmek çeşitlerinde de benzer oranlarda fiyat artışı olabileceğini ifade ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
