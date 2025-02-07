Bursa'da 5. BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı Açıldı

Bursa'da 50 firmanın katılımıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" açıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarların çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kozmetik sektörünün küresel anlamda hızla gelişen, büyüyen bir alan olduğunu anlatan Bozbey, şöyle konuştu:

"Bu büyüme sürecinde yerli ve yabancı yatırımcıların, girişimcilerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarlar son derece anlamlı ve önemlidir. Önümüzdeki süreçte azalan fuar sayısını çoğaltmak konusunda eminim ki yapılacak projelerle artıracak ve Bursa'yı fuar kentleri arasına sokmuş olacağız."

Organizasyon firması Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker de etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuarın 3 gün boyunca devam edeceğini belirten Eker, "Fuarımızda 50 firma stant açtı. Bunlardan 40'ı şehir dışından gelip Bursa'daki hedef pazarına ürün satabilmek, pazarlama yapabilmek için stant açtı. 10 firma da Bursa'dan katıldı." dedi.

9 Şubat'ta sona erecek fuar, 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.