Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Ankara'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

Belediyelere sahipsiz köpek başına kesilecek! Rakam da az buz değil

Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Derneği'nde Yeni Dönem Başladı

Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Derneği'nde Yeni Dönem Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Derneği'nin (BÇMG) 1 Şubat'ta yapılan genel kurulunda Doğan Yılmaz başkan seçildi. Derneğin hedefleri arasında muhasebe mesleğinin sorunlarına aktif müdahale etmek ve Türkiye genelinde çözümler sunmak var.

Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Derneği'nin (BÇMG), 1 Şubat'ta gerçekleştirilen genel kurulunda seçilen yeni yönetim, ilk toplantısını yaparak göreve başladı. Toplantıda yapılan görev dağılımında Doğan Yılmaz, derneğin yeni başkanı seçildi.

BÇMG Başkanı Doğan Yılmaz, görev dağılımı sonrası yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"27 Kasım 2024 tarihinde derneğe dönüşen grubumuz, bundan sonra atacağı adımlarla muhasebe mesleğinin yaşadığı sorunlara çok daha aktif müdahale edecek, üreteceği politikalarla Bursa'dan tüm Türkiye'ye yeni açılımlar ve çözüm yolları sunacaktır. Genel kurulda, önemli tartışmalar yapıldı. Sivil toplum çok daha örgütlü ve güçlü bir şekilde öne çıkması gerekiyor. Derneğimiz, işte bu bakış açısının bize yüklediği sorumluluğun bir sonucu olarak kuruldu. Odamızın önümüzdeki Haziran ayında yapılacak genel kurul ve seçimlerini de bu mücadelenin bir parçası olarak gördüğümüzü genel kurulumuzda dile getirdik. Yine genel kurulda kabul edilen yönetmelik doğrultusunda oy birliğiyle BSMMMO başkan adayı olarak seçildiğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. 1 Mart 2024'ten beri Güç Birliği'nin ortak başkan adayı olarak ekiplerimizle birlikte sürdürdüğüm çalışmalarımı artık dernek çatısı altında devam ettireceğim."

Yapılan ilk yönetim kurulu sonrasında görev dağılımı ise şu şekilde oldu;

"Başkan: Doğan Yılmaz, Başkan Yardımcısı: Hasan Uçar, Sekreter: Nurcan Güngör, Sayman: Ercan Demirkıran, Yönetim Kurulu Üyeleri: Ali Demir, Ayser Kaya, Burak Alkan, Burak Kirenci, İsmail Özdemir, Mehmet Nuri Çelik ve Özgün Gökdemir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

40 yıllık tekstil devi iflastan son anda kurtuldu
img

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
img

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.