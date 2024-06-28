Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, Yeni Vergi Paketine Dair Önerilerde Bulundu

Yeni vergi paketine dair önerilerde bulunan Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, "Meclis'e sunulmaya hazırlanan yeni vergi paketi, Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ'lerimizin yükünü hafifletmeli ve adil bir biçimde şekillenmelidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan yeni vergi paketinin içeriği, özellikle iş dünyası tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Hazırlıkları devam eden düzenlemeyle ilgili Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BURSA AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran önemli bir çağrıda bulundu. Yeni vergi paketinin KOBİ'lerin yükünü hafifletmesi gerektiğini belirten Başkan İlker Duran, konunun tüm tarafların da görüşlerinin alınması gerektiğinin altını çizdi. Duran yaptığı açıklamada, "Ekonomide Orta Vadeli Plan kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Meclis'e sunulmak üzere planlanan yeni vergi paketinin içeriği henüz açıklanmadan bazı endişeleri de beraberinde getırdi. Henüz hazırlık aşamasında olan yeni vergi paketi, mutlaka KOBİ'lerin yükünü hafifletecek müjdeler içermeli" ifadelerini kullandı.

Yeni vergi paketine dair açıklamalarını sürdüren Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, vergi gelirlerinin arttırılması amacıyla hazırlanan düzenleme kapsamında, ülke ekonomisinin menfaati için KOBİ'lere ek bir yük daha getırilmemesi, aksine müjdeler sunulması gerektiğini söyledi. Başkan Duran, "Açıklanan rakamlara göre ülkemizdeki tüm işletmelerin yüzde 99.8'i KOBİ'lerden oluşmaktadır. Ayrıca KOBİ'ler toplam istihdamın da yüzde 76.7'sini karşılamaktadır. Bu rakamlar doğrultusunda konuya bakacak olursak; Meclis'e sunulmaya hazırlanan yeni vergi paketi, Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ'lerimizin yükünü hafifletmeli ve adil bir biçimde şekillenmelidir. Korkutan değil sevdiren, cezalandıran değil ödüllendiren, şeffaf, sade ve sürdürülebilir olmalıdır. Ayrıca şu dönemde üreticinin fazlasıyla ihtiyaç duyduğu; moral ve motivasyonu artırıcı müjdeler içermelidir. Yeni vergi paketi hazırlanırken mutlaka KOBİ'lerin, STK'ların ve tüm tarafların görüşleri alınmalıdır. Atılacak bu adımlar sayesinde üretim ve istihdam daha da artacak, dolayısıyla tüm çevrelerin kazancına olacak yeni bir vergi paketi ortaya çıkacaktır. Ekonomik zorluklar ve artan maliyetler sonrası sıkıntılı bir süreçten geçen KOBİ'ler mutlaka ayakta tutulmalıdır. Unutulmamalı ki ülkemizin yükselişi üretimden geçiyor. Dolayısıyla Bakanlığımızdan, iş dünyasının bu önerilerine kulak vermesini ve gerekli adımları atmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA