Burhaniye'de örme bebekler ekmek kapısı oldu - Haberler

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Burhaniye'de örme bebekler ekmek kapısı oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Burhaniye'de örme bebekler ekmek kapısı oldu

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kurslarda örme bebekler kadınlara ekmek kapısı oldu.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kurslarda örme bebekler kadınlara ekmek kapısı oldu. Amirurimi bebek olarak adlandırılan örme bebekler 30 lira ile 250 lira arısında alıcı buluyor.

Halk Eğitim Merkezinde Emine Özkan'ın eğitmenliğini yaptığı kursa katılan 17 kadının ürettiği örme bebekler Ören Meydanında görücüye çıktı. Özel siparişlerde aldıklarını anlatan Eğitmen Emine Özkan, ürünlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Yılsonunda sergi açacaklarını anlatan Özkan, "Kursumuzda örme bebek yapımına ağırlık verdik. Tığ ile örülen bu bebekler organik olduğu için de çok tutuluyor. Büyüklüğüne göre tanesi 30 ile 250 lira arasında alıcı buluyor. Bunlar pek çok kadına ekmek kapısı oldu" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Halk Eğitimi Merkezi, Emine Özkan, Ören, Ekonomi, Haberler

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