Burhaniye'de kurbanlıklar satışa çıktı

Burhaniye ilçesinde, kurban bayramına bir aydan az bir zaman kala kurbanlıklar satışa çıktı. Şarköy Mahallesinde besicilik yapan Hüseyin Çoban kurbanlık satışına başlarken, yüzüm hizmeti de verdiklerini söyledi.

Burhaniye' de büyük ve küçükbaş kurbanlık satışına başlandı. Büyükbaşlar da hisseler 30 ile 50 bin lira arasında değişirken, kuzular da 25 ile 40 bin lira arasında alıcı buluyor. Şarköy Mahallesinde kurbanlık satışına başlayan tecrübeli besici Hüseyin Çoban da, kurbanlık kuza satışına başladı. Kuzulara çok iyi baktığını kaydeden Hüseyin Çoban, "Şu anda kuzularım canlı olarak 70 ile 110 kilo arasındadır. Satışlara başladık. Kuzuları büyüklüğüne göre 30 ile 40 bin lira arasında satıyorum. İhtiyacı olanları Şarköy'e bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

