Burgan Bank, 262,3 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi Elde Etti

Burgan Bank, 262,3 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi Elde Etti
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Burgan Bank, Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde toplamda 262,3 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldığını açıkladı. Genel Müdürü Murat Dinç, bu kredinin dış ticaret finansmanında kullanılacağını ve bankanın tarihindeki en yüksek tutarlı kredi olduğunu belirtti.

Burgan Bank, Emirates NBD Capital Limited (EMCAP) koordinatörlüğünde dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 187,5 milyon dolar ve 65 milyon avro olmak üzere toplamda 262,3 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kredi, 1 ve 2 yıl vadeli olarak, 15 ülkeden 24 bankanın katılımıyla temin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, bankanın tarihinin en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini sağladıklarını belirterek, "Dış ticaret finansmanı alanında kullanılmak üzere temin ettiğimiz yeni sendikasyon kredisi ile yılbaşından bu yana toplamda 665 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Fonlama yapılarını çeşitlendirirken, aynı zamanda dış ticaret alanında büyümeyi ve reel sektöre olan katkılarını artırmayı hedeflediklerini aktaran Dinç, katılımcı banka sayısındaki artış ve gelen yüksek talebin, uluslararası piyasalarda kendilerine duyulan güvenin ve köklü muhabir banka ilişkilerinin açık göstergesi olduğuna işaret etti.

Bankanın, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch nezdinde uzun vadeli yabancı para kredi notunun, ulusal kredi notuyla aynı seviyede olduğunu vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Yüksek kredi notumuz, uluslararası platformlarda güçlü finansal yapımıza, etkin risk yönetimi uygulamalarımıza ve sürdürülebilir büyüme stratejimize duyulan inancın göstergesi. Karlılığımızın ve sermaye yeterlilik oranımızın yüksek bir seviyede gerçekleşmesi, müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerin ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların doğrudan bir sonucudur."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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