Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 Dönemi Üretim Hedefleri Belirlendi

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 döneminde 560 bin ton pancardan yaklaşık 75 bin ton kristal şeker üretileceği belirtildi.

Fabrikada 2025-2026 pancar alım kampanyası dolayısıyla tören düzenlendi.

Programda, şeker pancarı getiren ilk 5 kişiye hediye verildi.

Dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi.

Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, yaptığı konuşmada, tesiste günlük ortalama 5 bin 600 ton pancar işleneceğini söyledi.

Kampanya döneminde işlenecek 560 bin ton pancardan yaklaşık 75 bin ton kristal şeker, 25 bin ton melas, 165 bin ton yaş pancar posası üretileceğini belirten Zararsız, şunları kaydetti:

"2025 yılında Burdur merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni, Yeşilova olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğimize bağlı 146 köyde, 3 bin 918 çiftçi ailesiyle, 704 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmenin karşılığında 102 bin 350 dekar şeker pancarı ekimi gerçekleşmiştir. Burdur Şeker Fabrikası olarak özveri ile çalışacağımıza inandığım üretim dönemine girmenin gururu içerisindeyiz."