Burdur Kemer'de 1400 hektarlık su sahası ve jeotermal alan ihaleye çıkarıldı

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Burdur'da doğal mineralli su ve jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeninin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Burdur'un Kemer ilçesindeki 1400 hektar alanlı doğal mineralli su arama ruhsat sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihale edilecek.

İhale, 11 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'te Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu'nda açık teklif usulü ile yapılacak.

Kemer ilçesindeki 2 bin 925,03 hektar jeotermal kaynak arama ruhsat sahası da 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale, 11 Kasım Çarşamba günü saat 15.10'da açık teklif usulü ile Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA