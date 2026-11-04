Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur Kemer'de 1400 hektarlık su sahası ve jeotermal alan ihaleye çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Kemer ilçesindeki 1400 hektar doğal mineralli su ve 2 bin 925,03 hektar jeotermal kaynak arama sahası 3 yıl süreyle ihaleye çıkarıldı. İhaleler 11 Kasım Çarşamba saat 15.00 ve 15.10'da Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu'nda açık teklif usulüyle yapılacak.

Burdur'da doğal mineralli su ve jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeninin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Burdur'un Kemer ilçesindeki 1400 hektar alanlı doğal mineralli su arama ruhsat sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihale edilecek.

İhale, 11 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'te Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu'nda açık teklif usulü ile yapılacak.

Kemer ilçesindeki 2 bin 925,03 hektar jeotermal kaynak arama ruhsat sahası da 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale, 11 Kasım Çarşamba günü saat 15.10'da açık teklif usulü ile Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Trump'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç

ABD seçimlerinde tarihi sonuç! Trump'ın kalesi el değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş

Kabusları bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş
Esenyurt'ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Son anda böyle yakalandı
Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Kaleci Owono için harekete geçildi

Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Hapse mi girecek?
Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak

Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosunu işte böyle açıklayacak

Sel ABD seçimlerini de vurdu: 20'den fazla seçim merkezi taşındı

Seçim günü olağanüstü hal! Binlerce seçmenin adresi değişti
Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

İşkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı
Kocaeli'de 112'ye kaza bildirimi gönderen lüks otomobil yandı! İçinde iş adamının cansız bedeni bulundu

Lüks araç 112'yi aradı! Ekipler gidince acı tabloyla karşılaştı