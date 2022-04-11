Buluşum'dan Heartish'e destek

Buluşum platformu, geçen günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen geleneksel kumaşları, birer moda ürününe dönüştüren, bunu yaparken kadın girişimciliğini, yerel üretimi, istihdamı ve sürdürülebilirliği merkezine alan Heartish'e destek verdi.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği ve sosyal fayda yaratma odağıyla farklı projeler geliştirmeye odaklanan Boyner Grup, fayda yaratma misyonu ile 2015 yılında kurduğu Buluşum platformuyla sosyal girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

Bugüne kadar 14 girişime can suyu veren Buluşum, son olarak kadın istihdamını artırmayı hedefleyen sürdürülebilir bir moda markası olan Heartish'e destek verdi.

Türkiye'nin farklı illerindeki geleneksel kumaşları tasarımcılarla buluşturarak birer moda ürününe dönüştüren Heartish'in kurucusu Tüba Yıldız, Buluşum'dan aldığı destekle dokuma yapan daha fazla kadına istihdam yaratarak etki alanını genişletmeye odaklanacak.

Bu toprakların geleneksel kumaşlarının hayatına devam etmesine, birer moda ürünü olarak geleceğe taşınmasına, dokuma tezgahlarında başlayan yolculuklarında kadın emeğini sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürmesine katkı sağlamaya odaklanan Heartish, Buluşum'dan aldığı destekle etki alanını genişletecek.

"Yerli kumaşların global pazarda bilinir hale getirilmesi hedefleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buluşum Üst Yöneticisi (CEO) Cihan Alpay, Heartish'in, Boyner Grup'un büyük önem verdiği çevresel sürdürülebilirlik, girişimcilik ve kadın istihdamı gibi değerleri tek bir noktada bir araya getirdiğini belirterek,"Kadın girişimciliğini, yerel üretimi, istihdamı ve sürdürülebilirliği merkezine alan Heartish'in yerli kumaşların global pazarda bilinir hale getirilmesini de hedefleri arasında tutması bizim için önemli bir kriter oldu." ifadesini kullandı.

Buluşum'un destekleyeceği projeleri; topluma fayda sağlama hedefi olması, hayata geçirilebilir, sürdürülebilir bir planı ve gelişim alanına sahip bulunması gibi kriterlere göre seçtiklerini aktaran Alpay, "Kriterlere uygun olan proje ve fikirler Buluşum'dan aldığı maddi desteğin yanı sıra Boyner Grup şirketlerinden mentorluk ve tanıtım alanında da destek alma fırsatı yakalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Heartish'in Buluşum'dan aldığı destek ile Antakya'nın yerel değeri ipeğin kadınların sürdürülebilir bir gelir modeli ile hayatlarının iyileştirilmesine katkı sağladığını belirten Alpay, "Avrupa Birliği'nin Ekmeğini İpekten Çıkart projesine katılan ve burada aldığı eğitimi kendi çabalarıyla da geliştirerek bir işe dönüştüren Tülay Genç, Heartish iş birliği ile kuracağı yeni dokuma atölyesinde en az 10 kadına daha istihdam yaratmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Heartish; Hatay'dan Antakya ipeği, Mardin ve Şanlıurfa'dan keçe, pazen ve kaşmir, Denizli'den buldan kumaşı, peştemal ve keten, Tokat'tan Tokat taş baskı, Trabzon'dan Keşan bezi, Gaziantep'ten kutnu, İzmir'den Ödemiş ipek ve Rize'den kendir kumaşlarına genç moda tasarımcılarının hazırladığı koleksiyonlarla hayat veriyor.

Heartish'in 24 parçalık sürdürülebilir ve organik kumaşlardan oluşan ilkbahar-yaz koleksiyonu, Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de satışa sunulacak.