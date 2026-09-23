BULLS Yatırım Menkul Değerler YK Başkanı Kemal Akkaya fon soruşturmasında ifade verdi

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BULLS Yatırım Holding, BULLS Yatırım Menkul Değerler ve BULLS Portföy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında; Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın ifade alma işlemi gerçekleşmiştir. Kemal Akkaya savcılıktaki ifadesinde, kamuoyunda 'Ponzi' ya da 'saadet zinciri' olarak anılan fon yapılanmalarında yer almadığımızı, yönetimimizdeki fon varlığının bir iş günü içinde satılabilir varlıklardan oluştuğunu, fonlarımızda bugüne kadar pay repo işlemi yapılmadığını, hiçbir fonumuzda kredi bulunmadığını izah etmiş, ilgili belgeleri savcılık makamına ibraz etmiş ve ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı