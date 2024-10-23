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Bulgargaz, BOTAŞ'a gaz ödemesini durdurdu: 13 yıllık anlaşmada derin çatlak

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Türkiye ve Bulgaristan, geçen yıl imzaladıkları anlaşmayla 13 yıl sürecek gaz transferi işbirliği konusunda adım atmıştı. Fakat Bulgargaz'ın anlaşmanın ulusal çıkarlara aykırı olduğu gerekçesiyle temmuzdan bu yana BOTAŞ'a ödeme yapmadığı tespit edildi. Bulgar medyası, konunun tahkime götürüleceğini yazdı.

Komşularıyla doğal gaz ticaretini geliştirmek isteyen Türkiye, Rus gazını Macaristan, Bulgaristan, Moldova, Romanya ve Sırbistan'a transfer etmek için 'Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı' projesini hayata geçirmişti. Türk Akım'ın Sırbistan ayağı 2021 yılında faaliyete geçerken Bulgaristan'la yapılan anlaşmada ilk pürüz çıktı.

KONUYA YARGIYA TAŞINABİLİR

Bulgaristan'ın gaz tedarikçisi Bulgargaz'ın, BOTAŞ'a yapılan günlük ödemeyi temmuz ayında durdurduğu öğrenildi. Bulgar Milletvekili Kaloyan Metodiev, BOTAŞ ile yapılan sözleşmenin ulusal çıkarlara aykırı olduğunu ve tahkime gidİleceğini açıkladı. Geçici Enerji Bakanı Vladimir Malinov da, BOTAŞ'ın 2036 yılına kadar gaz teslimatı yapmamasına rağmen sözleşmeye göre günlük 500 bin dolar ücret alacağını iddia etmişti. İddiaların ardından Bulgargaz, analiziçin bir hukuk danışmanı görevlendirdi.

TEMMUZDAN BU YANA ÖDEME YAPILMIYOR

Tarafların 15 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşen toplantısında, Bulgargaz'ın temmuz ayından bu yana ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

2023 YILINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz işbirliğini öngören anlaşma geçen yıl ocak ayında imzalanmıştı. 13 yıllık anlaşmaya göre Türkiye'den Bulgaristan'a yıllık 1,5 milyar metreküp gaz transferi yapılması kararlaştırılmıştı.

Bulgargaz, BOTAŞ'a gaz ödemesini durdurdu: 13 yıllık anlaşmada derin çatlak
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

elin gavuru kuruşunun hesabını sorup arıyor bizimkiller ise rusya ve iranla hesapsızca hesabı sorulmayan al yada öde anlaşması yapıyor çünki Türkiye Cumhuriyetini yolgeçen hanı, hacı baba tekkesine çevirdiler

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taner ipek:

hemen şey yapmasaydık elden veriyorlardır belki ehue

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