Haberler

Buldan Ticaret Odası seçimini Özgür Önder'in mavi listesi 16 oy farkla kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Buldan Ticaret Odası seçimini Özgür Önder'in mavi listesi 16 oy farkla kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buldan Ticaret Odası'nda yapılan seçimleri, Özgür Önder'in liderliğindeki mavi liste kazandı. Mavi liste, Halis Ödel'in liderliğindeki turuncu listeyi 16 oy farkla geçerken, odanın 8 meslek komitesinde asil üyeliğe seçilen isimler de belli oldu.

Buldan Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen seçimleri, Özgür Önder'in liderliğindeki mavi liste kazandı. Mavi liste, Halis Ödel'in liderliğindeki turuncu listeyi 16 oy farkla geride bırakarak yeni dönemde yönetim için yetki aldı.

Buldan Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen seçimlerde başkanlık yarışını Özgür Önder kazandı. Önder'in liderliğini yaptığı mavi liste, Halis Ödel'in liderliğindeki turuncu listeye karşı 16 oy farkla seçimi tamamladı. Seçim sonuçlarının ardından Buldan Ticaret Odası'nın 8 meslek komitesinde asil üyeliğe seçilen isimler de belli oldu.

Buna göre meslek komitelerinde asil üyeliğe seçilen isimler şöyle:

1. Meslek Komitesi: Dokumacılar Kooperatifi, Meral Kaymak

2. Meslek Komitesi: Özgür Önder, İsmail Mustak

3. Meslek Komitesi: Hale Efeoğlu, Ömer Öz

4. Meslek Komitesi: Recep Dere, Olcay Yolcu

5. Meslek Komitesi: Mehmet Köklü, Rıza Eraydın

6. Meslek Komitesi: Yusuf Kahraman, Fatma Ereşmeli

7. Meslek Komitesi: Burakcan Tuğrul, Berat Emirdağ

8. Meslek Komitesi: İbrahim Acıkara, Ahmet Kökdemir

Seçim sonucuyla birlikte Özgür Önder, Buldan Ticaret Odası'nın yeni başkanı oldu. Mavi listenin elde ettiği sonuç, oda üyelerinin yeni dönem yönetimi için tercihini Önder ve ekibinden yana kullandığını ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye'yi işaret ettiler: Büyük bir şey olacak
Ünlü spiker Erhan Çelik'in doktor eşinin ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli gözaltında

Ünlü spikerin eşinin ölümünde çarpıcı gelişme! 5 kişi gözaltında
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Türkiye güne yine operasyonla başladı! CHP'li başkan gözaltında
Eski hakem Arda Kardeşler, 'Hakemler dosyası' kapsamında ifadeye gitti

O da emniyete çağrıldı!
Türkiye, 1960'lardan bu yana en yüksek yağışla yeni su yılına girdi! İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarında son durum

Kuruyan barajda su 5 kat arttı! İşte 3 büyük şehirde son durum
Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı

Türk şirketinden dev hamle! İki havayolunu birden aldı
Ankara'da 4 yıl nezle sandığı burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı! Sebep geçirdiği trafik kazası

4 yıl nezle sandı! Burnundan akan sıvı bakın ne çıktı
Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı yaşamını Darülaceze'de sürdürüyor

Bir dönemin Türkiye Güzeliydi! Bakın şimdi nerede yaşıyor