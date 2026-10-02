Buldan Ticaret Odası seçimini Özgür Önder'in mavi listesi 16 oy farkla kazandı

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Buldan Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen seçimleri, Özgür Önder'in liderliğindeki mavi liste kazandı. Mavi liste, Halis Ödel'in liderliğindeki turuncu listeyi 16 oy farkla geride bırakarak yeni dönemde yönetim için yetki aldı.

Buldan Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen seçimlerde başkanlık yarışını Özgür Önder kazandı. Önder'in liderliğini yaptığı mavi liste, Halis Ödel'in liderliğindeki turuncu listeye karşı 16 oy farkla seçimi tamamladı. Seçim sonuçlarının ardından Buldan Ticaret Odası'nın 8 meslek komitesinde asil üyeliğe seçilen isimler de belli oldu.

Buna göre meslek komitelerinde asil üyeliğe seçilen isimler şöyle:

1. Meslek Komitesi: Dokumacılar Kooperatifi, Meral Kaymak

2. Meslek Komitesi: Özgür Önder, İsmail Mustak

3. Meslek Komitesi: Hale Efeoğlu, Ömer Öz

4. Meslek Komitesi: Recep Dere, Olcay Yolcu

5. Meslek Komitesi: Mehmet Köklü, Rıza Eraydın

6. Meslek Komitesi: Yusuf Kahraman, Fatma Ereşmeli

7. Meslek Komitesi: Burakcan Tuğrul, Berat Emirdağ

8. Meslek Komitesi: İbrahim Acıkara, Ahmet Kökdemir

Seçim sonucuyla birlikte Özgür Önder, Buldan Ticaret Odası'nın yeni başkanı oldu. Mavi listenin elde ettiği sonuç, oda üyelerinin yeni dönem yönetimi için tercihini Önder ve ekibinden yana kullandığını ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı