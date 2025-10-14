Buldan'da Sultaniye Üzümleri Kışa Hazırlanıyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen meşhur çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, kış aylarında yağmur, dolu ve soğuktan korunmak için naylon örtülerle sarılıyor. Üreticiler, yüksek örtü fiyatları ve işçilik maliyetlerine rağmen ürünlerini kurtarmak için bu önlemleri almak zorunda kalıyor.
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen meşhur çekirdeksiz Sultaniye üzümler, örtü altına alınarak korunuyor.
Buldan ilçesine bağlı Boğazçiftlik Mahallesi'nde geniş bir bölgede yetiştirilen maşhur çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, kış aylarının yaklaştığı bu günlerde yağmur, dolu ve soğuktan naylon örtülere sarılıyor. Üzüm bağlarının bu görselliği güzel görüntüler oluştursa da üreticiler örtü fiyatları ve işçilik maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak mecburen yaptıklarını aksi halde ürün kaybı yaşadıklarını dile getirdi. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi