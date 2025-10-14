Buldan'da Sultaniye Üzümleri Kışa Hazırlanıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen meşhur çekirdeksiz Sultaniye üzümler, örtü altına alınarak korunuyor.

Buldan ilçesine bağlı Boğazçiftlik Mahallesi'nde geniş bir bölgede yetiştirilen maşhur çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, kış aylarının yaklaştığı bu günlerde yağmur, dolu ve soğuktan naylon örtülere sarılıyor. Üzüm bağlarının bu görselliği güzel görüntüler oluştursa da üreticiler örtü fiyatları ve işçilik maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak mecburen yaptıklarını aksi halde ürün kaybı yaşadıklarını dile getirdi. - DENİZLİ