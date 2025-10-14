Haberler

Buldan'da Sultaniye Üzümleri Kışa Hazırlanıyor

Buldan'da Sultaniye Üzümleri Kışa Hazırlanıyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen meşhur çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, kış aylarında yağmur, dolu ve soğuktan korunmak için naylon örtülerle sarılıyor. Üreticiler, yüksek örtü fiyatları ve işçilik maliyetlerine rağmen ürünlerini kurtarmak için bu önlemleri almak zorunda kalıyor.

