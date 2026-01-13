Buldan bezi yeni sezona hazırlanıyor

Haberler

Denizli'nin Buldan ilçesinde Coğrafi İşaret Tescili kazandırılan Buldan Bezi, yazın serin, kışın sıcak tutma özelliği ile yeni sezonuna hazırlanıyor. Yüzde yüz organik pamuktan üretilen giysi ve ev tekstil ürünleri, teknolojik gelişmelerle güncellenen üretimle hazırlanıyor.

Buldan Bezinden üretilen ev tekstil ürünleri çarşaf, nevresim, perde ve yatak örtüsü olarak üretiliyor. Doğal klima özelliği olarak adlandırılan özelliği sayesinde de, kadın ve erkek kıyafetleri ve plaj giysileri yurt içinde ve dışında sahil bölgeleri ile termal bölgelerde organik üretimi ve hızlı kurumasıyla tercih ediliyor. Binlerce yıldır el tezgahlarında ve kara tezgahlarda yapılan Buldan Bezi üretimi son yıllarda teknolojik gelişimlere ayak uydurarak, otomatik tezgahlarda devam ediyor.

"Dünyadaki yeni trend ve moda gelişmelerini yakından takip ediyoruz"

Yeni sezon öncesi renk, desen ve stil tercihlerini belirlediklerini ifade eden Melda Mustak; "Buldan, yöresel dokuma ürünleriyle dünyaya mal olmuş bir yerdir. Bizim ürünlerimiz iplik olarak girer dokuma olarak çıkar. Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak yenilikçi tasarımlarımızla ön plana çıkıyoruz. Yazlık elbiselerimiz ve ev tekstil üretimi ile satışını yapıyoruz. Buldan bezinin yazın serin, kışın sıcak tutan bir yapısı vardır. Dünyadaki yeni trend ve gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Bu sezonun renklerini ve stillerini belirledikten sonra plan ve proje oluşturup yeni oluşturulan ürünlerimizi tasarlayarak satışa sunuyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
