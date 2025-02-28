Bugün son gün! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak
Emekliler yılın ilk bayram ikramiyesini almak için gün saymaya başladı. Fakat emekli olmayan ve emeklilik başvurusu yapmayanlar ise eğer bugün (28 Şubat) başvurularını SGK'ya bildirmezse emekli bayram ikramiyesini alamayacak.
Emekli olmamış ve emeklilik dilekçesi veremeye hazırlanan vatandaşlara kritik uyarı geldi. Şubat ayının sonuna kadar SGK'ya başvuruda bulunmayan emekli adayları yılın ilk bayram ikramiyesini alamayacak.
BAŞVURU İÇİN BUGÜN SON GÜNDÜ
Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanmak isteyen kişilerin en geç 28 Şubat 2025'e kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Maaş bağlanma süreci sebebiyle bu yılki bayram ikramiyesinden yaralanmak için emekli adaylarının SGK'ya başvurmaları ve emeklilik sürecini başlatmaları şartı bulunuyor. Kurban Bayramı içinse son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Emekli bayram ikramiyesi zam senaryoları şu şekilde;
- Yüzde 24 artış uygulanırsa ikramiye 3.720 lira olabilir.
- Yüzde 15.75 enflasyon baz alınırsa ikramiye 3.472,50 lira seviyesinde olabilir.
- Yıllık enflasyon (Yüzde 44.38) dikkate alınırsa ikramiye 4.331,40 lira olabilir.
- Yüzde 50 artış yapılırsa ikramiye 4.500 liraya çıkabilir.